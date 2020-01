Duisburg verzeichnet immer mehr Gäste und Übernachtungen

Duisburg. Duisburger Hotels und Herbergen können ein Plus bei Ankünften und Übernachtungen verbuchen. Besonders groß ist das Plus bei ausländischen Gästen.

Zum vierten Mal in Folge meldet Tourismus NRW für Duisburg ein Plus an an Übernachtungen und Gästeankünften.

Demnach haben 26.873 Gäste von Januar bis November 2019 51.094 Nächte in Duisburger Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder Gasthöfen verbracht. Bei den Übernachtungen steht im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 3,5 Prozent. Im Durchschnitt bleiben die Touristen oder Dienstreisenden 1,9 Nächte in der Stadt.

Duisburg: Immer mehr Übernachtungen von ausländischen Gästen

Besonders deutlich fällt das Wachstum bei den ausländischen Gästen aus: Die Gästeankünfte kletterten um 20,4 Prozent auf 6495, die Übernachtungen sogar um 23,8 Prozent auf 11.868.

Nach Angaben von Tourismus NRW halten die 47 geöffneten Übernachtungsbetriebe in Duisburg 3780 Gästebetten bereit. Die mittlere Auslastung lag im Jahr 2019 bei 45,1 Prozent.