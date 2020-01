Der Rettungshubschrauber ist nach einem Unfall in Duisburg-Ruhrort im Einsatz.

Einsatz Duisburg: Unfall – Rettungshubschrauber landet in Ruhrort

Duisburg. Nach einem Unfall ist der Rettungshubschrauber auf dem Friedrichsplatz in Duisburg-Ruhrort gelandet. Eine Person soll sich verletzt haben.

Trubel am Friedrichsplatz in Ruhrort: Polizei und Feuerwehr sind am frühen Donnerstagabend zu einem Unfall ausgerückt.

Nach ersten Informationen der Polizei ist dort ein Auto eine Böschung hinuntergefahren. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Eine Person soll sich verletzt haben.

Weil auch der Rettungshubschrauber der Feuerwehr am späten Nachmittag in dem Bereich landete, gab es auf der Homberger Straße und auf den Ausweichstraßen Verkehrsbehinderungen.

Hier finden Sie mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Duisburg. (mas)