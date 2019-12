Symbolbild. Ein Unfall hat am Dienstagmorgen auf der A40 am Kreuz Duisburg einen Stau bis hin nach Mülheim ausgelöst.

Duisburg. Ein Unfall auf der A40 in Duisburg hat am Dienstagmorgen einen Stau bis hin nach Mülheim ausgelöst. Unfallstelle nach 90 Minuten Stunden geräumt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Unfall löste auf A40 Stau bis nach Mülheim aus

Es ging laut Polizei nur um Blechschaden, doch der hatte große Auswirkungen: Ein Verkehrsunfall mit drei Autos hat am Dienstagmorgen auf der A40 in Duisburg einen kilometerlangen Stau ausgelöst. Der Verkehr staute sich gegen 8 Uhr in Richtung Venlo bereits in Höhe Mülheim-Winkhausen.

Gegen 9 Uhr war die Unfallstelle geräumt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der Stau auf der A40 hatte sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich Duisburg aufgelöst.

Wer im Raum Essen/Mülheim/Duisburg am Dienstagmorgen auf der A40 in Fahrtrichtung Venlo unterwegs war, musste zeitweise mit einer Stunde Verzögerung rechnen, berechnete das Portal Verkehr.NRW am Morgen. Die Polizei riet, den Bereich weiträumig zu umfahren. Staus entgehen konnte man so am Dienstagmorgen jedoch kaum. Auch auf der A42, der A59 und der A3 staute sich der Verkehr rund um Duisburg am Morgen kräftig.

Zwei Unfälle im Bereich Duisburg auf der A40

Gegen 7.12 Uhr war der Polizei ein Unfall zwischen Kreuz Duisburg und der Anschlusstelle Duisburg-Häfen auf der A40 gemeldet worden. Zwei Pkw und ein Lastwagen waren ineinander gekracht. „Es gab nur Sachschaden“, berichtete die Polizei. Meldungen über Verletzte gab es keine.

Im Zusammenhang mit dem Stau sei es dann im Kreuz Kaiserberg in der Zufahrt zur A40 gegen 7.45 Uhr zu einem weiteren Unfall gekommen. Auch hier kam es zu Blechschaden.

„Wir versuchen, die Unfallstelle so schnell wie möglich zu räumen, aber auch die Polizei und die Abschlepp-Fahrzeuge müssen dazu erstmal die Unfallstelle erreichen“, sagte ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei in Düsseldorf. (dae)