Duisburg: Unbewohntes Haus in Flammen – Brandursache unklar

Die Feuerwehr Duisburg musste Sonntagfrüh zu einem Brand in einem unbewohnten Haus in Duisburg-Beeck ausrücken.

Duisburg. Die Feuerwehr musste Sonntagfrüh zu einem Brand in einem unbewohnten Haus in Duisburg-Beeck ausrücken. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Zu einem Brand in einem Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Lange Kamp in Duisburg-Beek ist die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen ausgerückt. Die Leitstelle war um 3.01 Uhr alarmiert worden. Menschen kamen beim Einsatz nicht zu Schaden, das Haus war nicht bewohnt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das erste Obergeschoss komplett in Flammen, das Feuer dehnte sich bereits auf das Dachgeschoss aus. Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten den Brand mit zwei Drehleitern aber zügig bekämpfen. Die Feuerwehr musste die Dachhaut öffnen.

Die Brandursache ist noch unklar.