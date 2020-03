Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt nach einem Unfall in Duisburg-Bergheim.

Unfall Duisburg: Unbekannter drängt Kia-Fahrerin in einen Zaun

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen eines Unfalls in Bergheim. Ein BMW-Fahrer soll eine Frau im Kia abgedrängt haben. Sie krachte in einen Zaun.

Eine 25-Jährige ist in Duisburg-Bergheim am Dienstag mit ihrem Kia in einen Zaun gekracht. Zuvor soll sie ein BMW-Fahrer abgedrängt haben.

Laut Polizei soll der unbekannte Autofahrer die junge Frau bei einem Überholvorgang auf dem Flutweg gegen 18.35 Uhr abgedrängt haben. Die Frau wich nach rechts aus und kollidierte mit dem Zaun.

Duisburg: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Die Ermittler suchen nun Zeugen für den Unfall. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter 0203 280 0 entgegen.