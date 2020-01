In zwei Fällen sind Senioren in Duisburg Opfer von Trickdieben geworden.

Polizei-Einsatz Duisburg: Trickdieb kündigt sich telefonisch bei Senioren an

Duisburg. Trickdiebe haben in Duisburg mehrere Senioren beraubt. In einem Fall hatte sich der angebliche Wasserinstallateur zuvor telefonisch angemeldet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Trickdieb kündigt sich telefonisch bei Senioren an

Trickdiebe haben am Dienstag in der Duisburger Altstadt und in Rheinhausen Senioren beklaut.

In Rheinhausen gab sich ein Mann auf der Brahmsstraße als Wasserinstallateur aus. Zuvor hatte er sich sogar telefonisch angekündigt. Die 80-jährige Bewohnerin sollte im Bad das Wasser aufdrehen, derweil klaute der Unbekannte Schmuck aus einem anderen Zimmer und verließ dann die Wohnung, berichtet die Polizei.

Nach Angaben eines Hausbewohners soll der Mann etwa 30 Jahre alt sein, 1,80 m groß, er hat dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart, trug eine graue Bomberjacke.

Dieb gab vor, Schlüssel für einen Nachbarn deponieren zu wollen

In der Altstadt kam ein Unbekannter unter einem Vorwand in die Wohnung zweier über 80 Jahre alter Senioren an der Oberstraße. Der Mann hatte behauptet, einen Schlüssel für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen. Dann bat er darum, Münzgeld zu tauschen. Derart abgelenkt konnte der Unbekannte das Portemonnaie samt Bargeld, Karten und Ausweisen klauen.

Der Tatverdächtige soll etwa 50 Jahre alt sein, 1,70 m groß, schlank, mit einem eingefallenen Gesicht. Er trug eine Pudelmütze und eine hellblaue Jacke.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203/280-0 entgegen. Die Polizei rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Tipps zum Schutz gibt die Polizei online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/