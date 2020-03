Bei einer Seniorin in Duisburg-Neumühl waren zwei Trickbetrüger mit einer typischen Masche erfolgreich. Nun fahndet die Polizei nach den falschen Wasserwerkern.

Duisburg. Trickbetrüger haben eine Seniorin in Duisburg-Neumühl um Goldringe und eine Perlenkette gebracht. Sie gaben sich als Wasserwerk-Mitarbeiter aus.

Als die Seniorin am Montagnachmittag um 17.35 Uhr nach Hause kam, warteten die vermeintlichen Wasserwerker bereits vor der Wohnungstür. „Schön, dass Sie nach Hause kommen, wir haben auf Sie gewartet. Wir sind Mitarbeiter der Wasserwerke und müssen uns Ihre Wohnung ansehen“, erklärte das Duo.

Duisburg: Trickbetrüger-Duo legt Seniorin herein

Nach Angaben der Polizei griffen die Männer danach zur typischen Masche: Sie ließen die Frau im Badezimmer einen Wasserhahn auf- und zudrehen. In dieser Zeit durchsuchten sie Schränke und Schubladen.

Nachdem die Unbekannten gegangen waren, stellte die Frau fest, dass diverse Goldringe sowie eine Perlenhalskette fehlten. Die Polizei sucht nun nach den Unbekannten: Laut Beschreibung sind beide etwa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie trugen zur Tatzeit einen Blaumann und hatten Arbeitskoffer dabei. Hinweise zu den Trickbetrügern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203/280-0 entgegen.