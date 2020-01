Duisburg. In gleich zwei Fällen haben Trickbetrüger in Duisburg an den Wohnungstüren von Seniorinnen geklingelt. In der Altstadt erbeuteten sie einen Safe.

Duisburg: Trickbetrüger stehlen Safe einer 80-Jährigen

Trickbetrüger sind weiter in Duisburg unterwegs: Am Mittwoch klingelten zweimal Unbekannte bei Seniorinnen und gaben sich als Handwerker aus. Aus der Wohnung einer 80-Jährigen wurde ein Safe gestohlen.

Die Seniorin ließ einen vermeintlichen Wasserinstallateur gegen 13 Uhr am Wieberplatz in der Altstadt in ihre Wohnung. An der Wohnungstür hatte der zuvor erzählt, dass er überprüfen müsse, ob braunes Wasser aus der Leitung komme. Während der Mann mit der Frau im Bad war, schnappte sich sein Komplize einen Safe, in dem sich Bargeld befand. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst im Nachhinein. Den falschen Wasserinstallateur beschrieb sie als circa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat wenige brauen Haare und trug zur Tatzeit einen blauen Arbeitsanzug.

Trickbetrug: Seniorin in Duisburg-Huckingen wurde misstrauisch

Mit einer anderen Masche versuchten es Betrüger zwei Stunden später in Huckingen. Zwei Männer schellten an der Straße Über dem Bruch bei einer 75-Jährigen und gaben an, einen Auftrag für Messungen an Fenstern und Türen zu haben.

Als die Täter bereits in der Wohnung waren, wurde die Frau jedoch misstrauisch: Sie forderte das Duo dazu auf, sich auszuweisen. Als das nicht passierte, schmiss sie die beiden aus ihrer Wohnung. Laut Beschreibung sollen die beiden Männer etwa 45 Jahre alt sein. Einer hatte blonde, der andere kurze, braune Haare. Der blonde Mann war mit einer hellen Hose bekleidet, der dunkelhaarige mit einer dunklen.

Die Polizei sucht in beiden Fällen nach den Tätern und bittet unter 0203 280 0 um Hinweise.