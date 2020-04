Duisburg: Teenager verprügeln 16-Jährigen in der 901

Duisburg. Jugendliche Handydiebe schlagen in einer Duisburger Straßenbahn auf einen 16-jährigen Jungen ein. Ein Zeuge und der Bahnfahrer gehen dazwischen.

Ein 21-Jähriger hat eine Schlägerei in einer Straßenbahn in Duisburg-Beeck gestoppt. In der Linie 901 waren am Sonntag gegen 14.30 Uhr zwei Unbekannte auf einen 16-Jährigen losgegangen und hatten auf ihn eingeprügelt.

Der Zeuge, der die Streithähne getrennt hatte, wollte mit Hilfe des herbeigeeilten Bahnfahrers die Schläger zur Rede stellen. Sie flüchteten aber von der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Weststraße, heißt es im Polizeibericht.

16-Jähriger kommt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Die Unbekannten hätten dem Jungen mit Prügel gedroht, wenn er nicht sein Handy herausgibt. Da er sich weigerte, griffen sie an. Der 16-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die beiden Schläger sollen 13 bis 14 Jahre alt sein, circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Der eine hatte helle Haut, braune kurze Haare und trug eine schwarze Cargohose, ein weißes T-Shirt sowie eine lilafarbene Weste. Der andere hat kurz gelockte, braune Haare, ist dunkelhäutig und war mit einer kurzen, schwarzen Hose sowie einem schwarzen T-Shirt mit buntem Aufdruck bekleidet. Zeugenhinweise werden von der Polizei unter Tel.: 0203 2800 angenommen.