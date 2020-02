Duisburg. Eine Straßenbahn der Linie 903 ist am Dienstagvormittag in Duisburg entgleist. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Es kommt zu Verspätungen.

Duisburg: Straßenbahn 903 entgleist – Fahrer schwer verletzt

Eine Straßenbahn der Linie 903 ist am Dienstagvormittag auf der Ehinger Straße unterhalb der Landmarke Tiger & Turtle in Duisburg entgleist. Der Zug prallte nach Angaben der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) gegen 11 Uhr frontal gegen einen in der Mitte der Gleistrasse stehenden Strommast.

Die Straßenbahn war kurz zuvor auf ihrem Linienweg in Richtung Dinslaken gestartet. Darin saßen nach Angaben der Feuerwehr zwei Fahrgäste. Sie wurden nach Angaben von DVG-Sprecher Thomas Kehler ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer der Bahn wurde bei der Kollision mit dem Mast in der Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerkabine wurde bei dem Aufprall nahezu vollständig eingedrückt.

In der entgleisten Straßenbahn der DVG-Linie 903 saßen zwei Fahrgäste. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, Notärzte und auch ein Rettungshubschrauber.

Die Straße musste im Bereich der Haltestelle „Tiger & Turtle“ stundenlang gesperrt werden. Ein Grund: Der N-Wagen musste wieder ins Gleis gesetzt werden, um ihn „abschleppen“ und zum Betriebshof Grunewald bringen zu können, so DVG-Sprecher Kehler.

Die Straßenbahnlinie 903 (Duisburg-Hüttenheim – Dinslaken-Bahnhof) wurde darum unterbrochen. Bahnen verkehren derzeit nicht zwischen Rheintörchenstraße und Hüttenheim, teilte die DVG am Dienstagmittag mit. Als Ersatz sollen drei Busse im Schienenersatzverkehr zwischen Rheintörchenstraße und Mannesmann-Tor 2 fahren, seit die Polizei die Sperrung der Ehinger Straße aufgehoben hat.

Um die Rettungsarbeiten nicht zu gefährden, wurde zwischen der Haltestelle Rheintörchenstraße und der Endhaltestelle „Mannesmann Tor 2“ der Linie der Fahrstrom abgestellt, sagte ein DVG-Sprecher auf Nachfrage.

Ein Ende des Einsatzes war am Mittag noch nicht absehbar. Zur Unfallursache gab es am Mittag noch keine Einschätzungen. Polizei und DVG untersuchen den Unfallhergang. (dae/pw)