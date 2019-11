Stau droht vor der Duisburger A40-Rheinbrücke von Montag bis Donnerstag in den Abendstunden. Zwischen den Anschlussstellen DU-Homberg und DU-Häfen werden Fahrbahnschäden beseitigt.

Duisburg. Ab A40-Rheinbrücke bis Duisburg-Häfen steht ab dem kommenden Montag bis Donnerstag nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Duisburg: Straßen NRW saniert ab Montag auf der A40

Ab Montagabend droht Stau auf der A40 vor der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Essen: Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr beseitigt in den Nächten von Montag, 2. Dezember, bis Donnerstag, 5. Dezember, jeweils zwischen 20 und 5 Uhr Fahrbahnschäden.

Deshalb steht zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen in den Nächten bis Freitagmorgen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten wurden bewusst in die verkehrsärmere Nacht verlegt, teilte Straßen.NRW am Freitag mit.