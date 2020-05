Die Mitarbeiter der Ämter und Behörden in Duisburg machen zum Großteil am Freitag blau.

Bürgerservice Duisburg: Städtische Dienststellen haben am Brückentag zu

Duisburg. Die Stadtverwaltung in Duisburg ist am Brückentag nur eingeschränkt erreichbar. Die Feuerwehr rückt aber weiter aus, und geheiratet wird auch.

Die Stadtverwaltung Duisburg ist wegen des Brückentags am Freitag, 22. Mai, nur eingeschränkt erreichbar. Das Servicecenter Call Duisburg ist nur mit einem eingeschränkten Notdienst besetzt. Die Bürgerservicestationen, das Amt für Soziales und Wohnen, das Amt für Rechnungswesen und Steuern, das Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz, das Bürger- und Ordnungsamt, die Ausländerbehörde, das Straßenverkehrsamt, alle Dienststellen im Stadthaus, wie beispielsweise Erteilung von Parkausweisen und Katasterauskünfte, sowie in großen Teilen das Jugendamt sind am Brückentag nicht erreichbar, ebenso das Standesamt.

Hochzeiten finden auch am Brückentag statt

Die für den 22. Mai vereinbarten Eheschließungstermine finden allerdings statt. Bestatter können sich erst am Montag, 25. Mai, für die Beurkundung von Sterbefällen und Ausstellung von Leichenpässen an das Standesamt wenden. Die städtischen Kitas sowie die Schulen sind von den Betriebsferien an diesem Tag nicht betroffen. Einige Einrichtungen haben jedoch bereits im Vorfeld die Schließung für diesen Tag eingeplant.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

In der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule findet Unterricht statt. Die Zentralbibliothek sowie die Bezirksbibliotheken Rheinhausen, Homberg-Hochheide, Meiderich, Hamborn und Walsum bleiben regulär geöffnet. In der Bezirksbibliothek Buchholz wird zu den Öffnungszeiten der „Bib to go“-Service nach vorheriger Terminvereinbarung angeboten. Das Kultur- und Stadthistorische Museum sowie das Binnenschifffahrtsmuseum sind zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet.

Die gesamte Verwaltung ist ab Montag, 25. Mai, wieder wie gewohnt erreichbar. Weitere Infos gibt es bei Call Duisburg unter (0203) 94000 sowie online unter www.duisburg.de.