Duisburg: Stadtwerke warnen vor falschen Mitarbeitern

Duisburg. Trickbetrüger geben sich in Duisburg als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Das Versorgungsunternehmen warnt und gibt wichtige Tipps.

Kriminelle sind derzeit in Duisburg unterwegs und geben sich an Haus- und Wohnungstüren als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Nach Angaben des Versorgers gaukeln die Unbekannten zum Beispiel vor, einen erhöhten Wasserdruck prüfen zu müssen.

Die Stadtwerke warnen vor den Trickbetrügern und erklären: Das Unternehmen kündige notwendige Arbeiten in Häusern und Wohnungen an Energieversorgungsanlagen im Vorfeld an. Die Mitarbeiter können sich durch einen Dienstausweis identifizieren.

Duisburg: Stadtwerke-Mitarbeiter können sich ausweisen

Bürger, die Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter der Stadtwerke handelt, können sich bei der Service-Hotline der Stadtwerke Duisburg unter der Telefonnummer 0203 39 39 39 über die Identität und Autorisierung der Personen rückversichern. Außerdem stellen die Stadtwerke Duisburg auf ihrer Internetseite ihre Kundenberater und Energieberater sogar mit Foto vor. Auch bitten die Stadtwerke Menschen, die auffälliges Verhalten beobachten, dieses umgehend telefonisch – auch bei der Polizei – zu melden.