Duisburg: Stadt hält Passfoto-Gesetz weiter für sinnvoll

Einmal hin und wieder zurück: Anfang 2020 erklärte das Bundesinnenministerium, dass Passbilder für Personalausweise und Reisepässe künftig nur noch im Amt geschossen werden dürfen, nicht mehr beim Fotografen. Grund war das Problem des „Morphings“, bei dem Fotos zweier Personen so geschickt verschmolzen werden, dass mit bloßem Auge keiner der beiden Menschen identifiziert werden kann. Jetzt gilt aber: Volle Fahrt zurück. Auch in Zukunft sollen die Passbilder beim Fotografen gemacht werden dürfen. Die Stadt Duisburg hätte die Vorgaben für sinnvoll gehalten – und ein Duisburger Fotograf hatte sich schon vorher auf das Gesetz eingestellt.

Duisburger Fotograf rechnete schon mit Passbilderverbot für Fotostudios

Fotograf Guido Kruk von „Foto Kruk“ im Averdunk-Zentrum hatte mit einem Verbot von Passbildern für Studios schon gerechnet. „Als das in der Schweiz durchgewunken wurde, haben da etliche Fotostudios quasi über Nacht zugemacht“, erinnert er sich. Deswegen hat Kruk schon im November 2019 angefangen, auch Tabakwaren und Lottoscheine zu verkaufen. „Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und uns noch ein anderes Standbein geschaffen.“

Obwohl die neue Regelung nun doch nicht kommt, ist Kruk von der Regierung enttäuscht. Er wünscht sich auch für die Zukunft mehr Unterstützung für kleine Händler wie Fotostudios.

Die Stadt Duisburg war schon auf „personellen Mehrbedarf“ eingestellt

Laut der ursprünglichen Idee des Bundesministerium hätte immer ein Mitarbeiter des Amts neben der extra angeschafften Fotobox stehen müssen, oder einen Fotoapparat auf seinem Schreibtisch bedienen müssen. „Vermutlich wäre ein personeller Mehrbedarf entstanden“, schätzt Stadtsprecherin Gabi Priem die Lage ein, „was mit Mehrkosten verbunden gewesen wäre.“ Unklar sei in diesem Fall gewesen, wer die Kosten übernommen hätte – Bund, Land oder Stadt.

Für sinnvoll hält die Stadt den Plan des Ministeriums nach wie vor. „Die Maßnahme hätte – in Anbetracht der technisch fortschreitenden Möglichkeiten der Bildmanipulation – dazu gedient, die Funktion des Passes als Dokument zur Identitätskontrolle zu sichern. Eine – aus unserer Sicht – sinnvolle Maßnahme.“ So fasst Sprecherin Priem die Haltung der Stadt zusammen, Fälle des „Morphings“ sind in Duisburg aber nicht bekannt geworden – und das bei 82.203 beantragten Passdokumenten im Jahr 2019.