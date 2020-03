Ein Recht auf Taschengeld haben Kinder nicht, allerdings ist es sinnvoll, den Nachwuchs schon früh an den Umgang mit Geld zu gewöhnen. So sehen es auf jeden Fall viele Leserinnen und Leser aus Duisburg. Wir haben sie über den Facebook-Account unserer Redaktion gefragt: Wie viel Taschengeld für Kinder ist angemessen?

Viele Kinder bekommen neben dem Taschengeld der Eltern noch eine kleine Finanzspritze von Großeltern oder verdienen sich ein paar Euro dazu. 54 Personen haben uns auf unsere Frage bei Facebook geantwortet.

Nicole Elshoff etwa hat eine drei Jahre alte Tochter, die seit kurzem in den Kindergarten geht. Ihr will sie schon früh beibringen, Geld wertzuschätzen und vernünftig damit umzugehen. Elshoff gibt ihr so viel Taschengeld in der Woche wie ihre Tochter an Jahren alt ist. So bekommt die Kleine derzeit drei Euro, wenn sie vier Jahre alt wird vier Euro und so weiter.

Tochter sammelt ihr Taschengeld im Sparschwein

Mit dem Geld „kauft sie sich mal ein Brötchen alleine“, schreibt Elshoff. Ihre Tochter sammelt das Taschengeld ansonsten im Sparschwein. Zusammen bringen sie es zur Bank. Von dem Geld auf dem Konto „werden dann Aktien gekauft“. Sie findet es problematisch, wenn Eltern ihren Kinder jeden Wunsch erfüllen. Dann lernen Kinder nicht, dass „Geld endlich ist in den meisten Haushalten“.

Der zehnjährige Sohn unser Leserin mit dem Nutzernamen Ye Liz bekommt wöchentlich fünf Euro, die als Notfallgroschen gedacht sind, zum Beispiel, wenn das Pausenbrot nicht ausreicht. Meistens gehe das Taschengeld aber für Süßigkeiten drauf, schreibt Liz.

Sie hat noch einen fünf Jahre alten Sohn, der kein Taschengeld bekommt. „Er braucht es nicht“, schreibt sie. Wenn die Söhne Wünsche haben, die sie sich selbst nicht leisten können, erfüllen die Eltern sie nur, wenn die Kinder entsprechende Leistungen zeigen: sich ordentlich benehmen oder das Zimmer aufräumen.

Ausbeuterisches Stempel-System

Eine Leserin, die sich auf Facebook Na Dii nennt, erinnert sich an ein Stempelsystem in ihrer Kindheit: Eine Leistung im Haushalt, zum Beispiel Badputzen oder Geschirrabspülen, belohnten die Eltern mit einem Stempel, der aber nur 25 Cent brachte. Rückblickend schreibt sie: Wir „waren günstige Arbeitskräfte“.

Da haben es die Kinder unserer Leserin Jenny Gottschalk schon besser. Sie sind elf und 15 Jahre alt und bekommen gleich viel, 20 Euro. Davon müssen sie allerdings ihre Handyrechnung in Höhe von acht Euro zahlen. „Das klingt wenig“, schreibt sie, aber ihr Ziel ist es, den Kindern beizubringen, dass sie „zu Beginn ihres eigenständigen Lebens keine Unsummen verdienen“ werden. So lernen sie, mit wenig auszukommen.