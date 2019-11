Duisburg: So stimmt sich Ruhrort auf das Weihnachtsfest ein

Heiße Getränke, Kuchen und nette Gespräche: In der Adventszeit rücken die Ruhrorter näher zusammen. Beim lebendigen Adventskalender treffen sich Menschen aus der Nachbarschaft des Hafenstadtteils an jedem Tag im Dezember an einem anderen Ort, um sich gemeinsam auf das Fest einzustimmen. Dieses mal lockt die bereits zehnte Auflage.

Heiner Heseding vom Kreativquartier Ruhrort findet, dass der lebendige Adventskalender schon längst ein fester Bestandteil im Leben der Ruhrorter Bevölkerung ist. „In den vergangenen Jahren ist das Projekt wirklich hervorragend angenommen worden“, sagt er. Er hat daher keine Zweifel, dass auch in diesem Jahr täglich um kurz vor 18.30 Uhr Menschen eilig durch die Straßen des Hafenstadtteils huschen werden, um pünktlich zur Öffnung des jeweiligen Törchens dabei zu sein.

Viele der Gastgeber in Duisburg-Ruhrort bieten Leckeres an

Jeder dürfen die Ausrichter vom Ruhrorter Bürgerverein und dem Kreativquartier Ruhrort einige neue Gastgeber in der „Adventskalendergemeinde“ begrüßen, viele davon werden Leckeres reichen. „Wir würden uns aber freuen, wenn die Trinkbehälter dafür vorsorglich mitgebracht würden, um den lebendigen Adventskalender möglichst frei von Müll und damit umweltschonend umzusetzen“, betont Heseding einen Nachhaltigkeitsaspekt der Veranstaltungsreihe, die in Ruhrort bis zum 24. Törchen an der Maximiliankirche geht.

Bei einigen der Türchen soll es auch Programm geben. Die meisten Gastgeber hüllen sich allerdings in Schweigen. „Ich weiß nicht genau, wo was passiert. Da haben die Gastgeber freie Hand. Es sind einige Überraschungen geplant“, sagt Heseding. Bekannt ist jedoch, wie in die Weihnachtszeit gestartet wird. Am ersten Advent wird es im KMC-Café afrikanisch mit entsprechender Musik und passenden Getränken. „Ingwer-Limo und eine Art Ingwer-Bier sind zum Beispiel ganz interessant“, sagt Heseding.

Irische Geschichten auf einem Parkhausdach und viel Musik

Des Weiteren sind am 14. Dezember Musiker beim Verein Roter Stern zu Gast. Um welche Musik es sich handeln wird, soll allerdings ein Geheimnis bleiben, erklärt Heseding. Am 23. Dezember dürfen die Gäste die oberste Etage des Parkhauses am Vinckeufer einweihen. „Dann dürfen wir erstmalig das Parkdeck ganz oben bespielen“, freut sich Heseding. „Es gibt irische Geschichten, die vorgelesen werden“, verrät er.

Die Treffen beginnen an den entsprechenden Orten immer gegen 18.30 Uhr. Hier die Übersicht:

1. KMC-Café an der Harmoniestraße 45

2. Mercator-Verlag, Dammstraße 25

3. OGS Grundschule Ruhrort, Fürst-Bismarck-Straße 26

4. Zum Kaiserhafen, Hafenstraße 50

5. Schifferkinderheim Caritasverband Duisburg, Fürst-Bismarck-Straße 42

6. Ruhrorter Hafenkids, Homberger Straße 15

7. Kindergruppe und Förderverein St. Maximilian, Maximilian-Platz 1

8. Amira Bakhit und Philipp Steimel, Harmoniestraße 41 im Lokal Harmonie

9. Verein Herzenswärme, Manuela Bexte, Karlstraße 49

10. Kita Schifferheimstraße, Schifferheimstraße 2

11. Evangelisches Familienzentrum Rheinpiraten, Dr.-Hammacher-Straße 8b

12. Zum Anker, König-Friedrich-Wilhelm-Straße 18

13. Royal Rangers, RTV-Sportplatz hinter dem Friedhof

14. Roter Stern Ruhrort, Amtsgerichtsstraße 25

15. Ruhrorter Bürgerverein, St.-Maximilian-Platz 1910 Ruhrort im Lichterglanz

16. Malteserstift St. Nikolaus, Dr.-Hammacher-Str. 41

17. MCR Ruhrort, Ruhrorter Straße 195

18. Oscar Huber Museumsschiff, Leinpfad Ruhrort Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Nähe Steiger Schifferbörse

19. Binnenschifferdienst Seemannsmission, Dr.-Hammacher-Straße 10

20. Hörgeräte Leppkes, Harmoniestraße 19-21

21. CDU-Ortsverband Ruhrort, Fabrikstraße 32

22. Taverne im Deutschen Haus, Fabrikstraße 27

23. Familie Scholz, im Kreativquartier Ruhrort am Vinckeufer 6

24. St.-Maximilian-Kirche, Fabrikstraße 20