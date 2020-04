Bombe Duisburg: So lief die Bombenentschärfung im Dellviertel

Duisburg. Feuerwerker Jost Leisten hat den Blindgänger im Duisburger Dellviertel entschärft. Die Ereignisse zum Nachlesen in unserer Chronik.

Bei Bauarbeiten haben Arbeiter am Donnerstagnachmittag im Duisburger Dellviertel einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Bombe musste noch am Donnerstag entschärft werden. Der Fundort lag ganz in der Nähe der A 59.

Das Bethesda-Krankenhaus muss nicht evakuiert werden. Foto: Stadt Duisburg