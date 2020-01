Duisburg. Kantinen-Check für Duisburg: Wir haben eine Kantine mit Ex-Sternekoch und sechs Kantinen besucht, in denen man auch als Gast mittags essen kann.

Duisburg: Sieben Kantinen der Stadt im Check

Nicht alle Firmen haben ein eigenes Betriebsrestaurant. Wer sich zu Hause nichts vorgekocht oder Stullen geschmiert hat, steht spätestens mittags vor der Frage: Was gibt’s heute zu Essen? Wir haben sieben Kantinen in Duisburg besucht, von denen sechs – solche in Behörden und an der Uni – nicht nur Mitarbeiter besuchen können. In unseren Artikeln zur Serie „Mittagspause“ (siehe unten) stellen wir Köche, Macher und Erfolgsrezepte vor, dazu Preise, Öffnungszeiten und Besonderheiten:

Duisburg: Gastro-Newsletter, Spezialseite und Mittagspausen-Tipps

Kantine des Duisburger Polizeipräsidiums: Der Duisburger Arno Carbone betreibt die Polizeikantine seit 22 Jahren. Darum ist das Betriebsrestaurant an der Düsseldorfer Straße so beliebt.

Polizei-Kantine in Duisburg-Neudorf: Hier schmeckt es Nachbarn, aber auch den „Jungs und Mädels“ der Hundertschaft.

Kantine des Sozialgerichts Duisburg: Hinter einer Schleuse im Landesbehördenhaus wartet eine schmucke Kantine.

Kantine im Arbeitsamt Duisburg: Im „Restaurant Tropical“ gibt’s Hausmannskost, gehobene Speisen und eine schöne Aussicht.

Cafeteria der Universität Duisburg-Essen (UDE): „Insgrüne“ des Studentenwerks dürfen nicht nur Studierende.

Kantine im Finanzamt Duisburg-West: Koch Guido Kroll hat vor einem Jahr die Kantine an der Friedrich-Ebert-Straße 133 übernommen.

Hüttenwerke Krupp-Mannesmann: Karsten Storks hat in Spitzenrestaurants gekocht, bevor er die HKM-Hüttenschenke übernahm.

