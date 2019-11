Duisburg setzt städtische Immobilienchefs ab

Die Stadt holt sich mit dem Immobilienexperten Jürgen Kugelberg befristet einen Fachmann ins Haus, der die Neuorganisation des städtischen Immobilienmanagements IMD begleiten soll. Die beiden bisherigen IMD-Chefs werden abberufen. So hatte es der Rat Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. Zugleich soll sich in der Rathausspitze Personaldezernent Martin Murrack um das IMD kümmern, das aufgelöst und in die Kernverwaltung zurückgeholt werden soll.

Viele der Organisationsprobleme beim IMD hatten die Stadtspitze, die Mitarbeiter und auch die Gutachter der Düsseldorfer Unternehmensberater der IMD-Führung angelastet, die erst 2016 eingesetzt worden war, um eigentlich das IMD neu aufzustellen. Mit freundlichen Worten wurde die Doppelspitze nun verabschiedet. Der ehemalige CDU-Ratsherr Karl Wilhelm (63) soll, so heißt es, im „Konzern Stadt eine Beschäftigung“ finden, mit dem aus der Privatwirtschaft geholten IMD-Chef Christoph Weber wurde eine Vertragsauflösung mit einer Abfindung in ungenannter Höhe vereinbart.

Befristung bis Ende 2019

Der Diplom-Ingenieur Jürgen Kugelmann soll befristet bis spätestens Ende 2019 das IMD auf Vordermann bringen. Er war u.a. „Interim-Manager“ bei der Ed Züblin AG. Davor war er von 1984 bis 1991 bei der Hochtief AG in verschiedenen Positionen und von 1992 bis 2014 bei der Bilfinger SE tätig, zuletzt als Leiter der Niederlassung Bilfinger Hochbau GmbH in Stuttgart. „Wir müssen die zentralen Aufgaben so gliedern, dass wir den komplexen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden und zugleich auch eigene Impulse setzen können“, so Jürgen Kugelberg.