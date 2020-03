Bislang hatte eine 85-jährige Duisburgerin stets daran gedacht, nie ihre Handtasche aus der Hand zu legen, sie vielmehr quer über der Brust zu tragen. Außer am 12. April 2019. Da legte sie die Tasche in den Einkaufswagen, um etwas aus dem Regal eines Drogeriemarktes in der City zu nehmen. Wenige Sekunden später war die Tasche weg. Mitsamt Geldbörse und Handy. Kurz zuvor hatte die Seniorin einen jungen Mann gesehen. Dieser Dieb wurde nun vom Amtsgericht verurteilt. wegen Diebstahls zweieinhalb Jahre Gefängnis ein.

Der junge Mann, ein 22-Jähriger, muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Allerdings nicht nur für den Handtaschendiebstahl. In mehreren Drogeriemärkten hatte er zwischen April und August 2019 Parfüm und Elektroartikel im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen lassen. Einem 82-Jährigen entriss er beim Verlassen eines Lottoladens im Hauptbahnhof die Geldbörse. „Das war natürlich ein Fehler von mir“, gab der Rentner zu. „Ich habe beim Hinausgehen noch den Lottoschein ins Portemonnaie gesteckt. Deshalb hatte ich das Ding noch in der Hand.“

Duisburg: 82-Jähriger entriss dem Dieb seine Geldbörse wieder

Doch der 82-Jährige holte sich seinen Besitz – in der Börse steckten 200 Euro – wieder. „Ich habe sie dem Dieb einfach wieder aus der Hand gerissen“, berichtete er im Zeugenstand. Den Rest machten Sicherheitsdienstler der Bahn und die Bundespolizei.

Der Angeklagte wollte zu diesen Vorwürfen nichts sagen. Er wollte nicht einmal an der Verhandlung teilnehmen und weigerte sich, die Vorführzelle im Gerichtsgebäude zu verlassen. Seinem Verteidiger und einigen Wachtmeistern war es mit viel Überredungskunst gelungen, ihn nicht mit Gewalt vor das Schöffengericht schleppen zu müssen.

Angeklagter: „Ich habe zu viele Drogen genommen“

Zu einem strafmildernden Geständnis konnte der Anwalt seinen Mandanten allerdings nicht bewegen. Der bestritt die meisten Anklagepunkte. „Das bin nicht ich“, kommentierte er eindeutige Beweisfotos von Überwachungskameras. Bei den Zeugen entschuldigte er sich zwar, lamentierte ansonsten aber hauptsächlich über die Ungerechtigkeit, die ihm bereits bei früheren Verfahren widerfahren sei.

Und auch im Gefängnis, wo er derzeit in anderer Sache einsitzt, leide er unter Repressalien, vor allem von Mitgefangenen, die ihn irrtümlich für einen Vergewaltiger halten würden. „Ich will da nicht wieder hin.“ Allerdings gab der 22-Jährige auch eine gewisse Unordnung in seinem Kopf zu. „Ich habe zu viele Drogen genommen.“ Angesichts der aufgebrachten Erklärungen des Angeklagten passten am Ende gleich fünf Wachtmeister auf, dass er sich nicht daneben benahm.

22-Jähriger erst kurz vor der Tat aus der Haft entlassen

Das Strafregister des 22-Jährigen wies zehn einschlägige Vorverurteilungen auf. Erst wenige Tage vor der ersten Tat, um die es diesmal ging, war er nach 16 Monaten Haft entlassen worden. Das Schöffengericht sah daher keine Möglichkeit, eine Strafe zu finden, die man noch zur Bewährung hätte aussetzen können.

Der Angeklagte konnte von Glück reden, dass das Gericht nicht von gewerbsmäßigen Diebstählen, und damit von einem besonders schweren Fall gemäß Paragraf 243 des Strafgesetzbuches ausging. Dann wäre die an der höchsten Einzelstrafe orientierte Gesamtstrafe mit einiger Sicherheit noch ein Stück weit höher ausgefallen.