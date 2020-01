Duisburg: „Schallplatte“ pflegt Tradition und geht neue Wege

Der Phoenix schüttelt die Asche aus dem Gefieder und erhebt sich: „Die Schallplatte“, das legendäre Duisburger Musikgeschäft auf dem Sonnenwall, dass im Dezember 2019 nach 65 Jahren schloss, ist auf dem Pulverweg in der Altstadt wieder auferstanden. Wolfgang Hoffmeister hat nicht nur den Namen des Geschäfts, sondern auch den erfahrenen Mitarbeiter Rolf Kowalski übernommen. Kurz vor der großen Wiedereröffnung am Sonntag, 2. Februar, erzählte Hoffmeister, wie er die Tradition der Schallplatte weiterführt – und was er anders machen will.

Duisburger Plattenladen bleibt sich nach Neueröffnung treu – und entwickelt sich weiter

Gemütlich ist es auf jeden Fall in der „neuen“ Schallplatte auf dem Pulverweg. Ein wenig kleiner als auf dem Sonnenwall ist das Ladenlokal, dafür aber etwas geradliniger eingerichtet. Links und Rechts säumen Regale mit Schallplatten und CD’s den Raum mit sanftem Industriecharme, ganz hinten führt eine kleine Treppe ins Hinterzimmer. „Das ist noch nicht ganz fertig“, lacht Wolfgang Hoffmeister, das klingt fast wie eine Entschuldigung.

Die braucht es aber eigentlich nicht, denn der in sich ruhende, aber trotzdem künstlerisch geladene Geist, den schon die alte Schallplatte inne hatte, lebt auch im neuen Geschäft. Im Hinterzimmer können Kunden bald in die Platten reinhören, und so vielleicht auch neue Favoriten entdecken – genug Material hat Wolfgang Hoffmeister in seinem Ladenlokal auf jeden Fall.

Die Schallplatte soll eine Anlaufstelle für lokale Musiker werden

Wolfgang und Ludwig: Zum Beethovenjahr 2020 gibt es in der Schallplatte in Duisburg natürlich auch Platten mit Werken des großen Meisters – und Tonträger für Fans von Jazz, Pop, Krautrock, Punk und mehr. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Der neue Inhaber will aber noch einen Schritt weitergehen. „Hinter dem Haus, im Garten, gibt’s noch ein anderes Gebäude. Da möchte ich in Zukunft Sessions veranstalten“, plant Hoffmeister. Lokale Musiker können dann ihre Kunst vorstellen, wenn Tonträger vorhanden sind, will Wolfgang Hoffmeister sie auch im Laden zum Verkauf anbieten. Er selber spielt übrigens Gitarre und Schlagzeug, „aber nur ein bisschen, und nicht für andere Leute“, grinst der neue Inhaber.

Genug Kontakte, um die Sessions zu besetzten, habe er, sagt Hoffmeister. „Ich bin seit 40 Jahren hier, kenne viele Leute aus der Szene, die werde ich natürlich kontaktieren.“ Im März oder April, vermutet er, werde der Sessionraum fertig sein, „da wird dann auch ein bisschen Equipment stehen.“ Vorher steht aber der „Record Store Day“ an, „das wird auch noch mal eine Menge arbeit“, sagt Wolfgang Hoffemeister.

Sortiment erweitert sich, auch in eine popularmusikalische Richtung

Musikalisch, erklärt Hoffmeister, verlasse er sich vor allem auf die Expertise von Rolf Kowalski. Der hat auf dem Pulverweg auch schon eine ganze Regalreihe mit persönlichen Favoriten aufgebaut, von Krautrock über Punk bis zu Jazzklassikern ist alles dabei. Also auch etwas für junge Kunden? „Ich hoffe doch“, sagt Hoffmeister, „Vinyl ist wieder im Kommen, ich glaube schon, dass ich hier auch eine junge Kundschaft ansprechen kann.“ Dabei helfen auch neue, popmusikalische Ergänzungen im Sortiment, das natürlich auch weiterhin Jazz und Klassik bietet.

Thomas Fenn führte Jahrelang „die Schallplatte“ am Sonnenwall. Am 31. Dezember schloss das Geschäft nach 65 Jahren. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Am Sonntag ist erst einmal große Eröffnung. „Mit einigen Leckereien“, freut sich der Inhaber, „und einer Tombola.“ Der Erlös aus der Verlosung geht komplett an den „Immersatt“- Kinder- und Jugendtisch in der Innenstadt. Zu Gewinnen gibt es zum Beispiel ein Dinner für zwei Personen, eine Schifffahrt und einen ganz besonderen Preis, „der ist aber noch geheim“, zwinkert Hoffmeister. Bis dahin gebe es noch ein wenig Arbeit zu erledigen, aber fest steht jetzt schon: Die neue Schallplatte ist ein würdiger Nachfolger ihres großen Vorgängers.