Duisburg: Raser soll Frau und Kind schwer verletzt haben

Duisburg. Der Mann, der in Beeck eine Frau und ein Kind angefahren hat, soll zu schnell gefahren sein. Die beiden werden auf Intensivstationen behandelt.

Die Polizei hat erste Details zum schweren Unfall erläutert, bei dem am Dienstag in Beeck ein vierjähriges Mädchen und eine 37-Jährige schwer verletzt worden waren (wir berichteten): Ein Autofahrer, 26, hatte die beiden Fußgänger mit einem grauen Opel Corsa erfasst – „vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit“, meldet die Pressestelle der Polizei.

Zu der Kollision kam es demnach am Dienstag gegen 15.15 Uhr in einer Kurve der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe eines Supermarktes: Die Frau und das Mädchen wollten gerade die Straße überqueren. Die beiden prallten vor die Windschutzscheibe des „Rasers“, so die Polizei, und wurden auf die Fahrbahn geschleudert.

Das Mädchen erlitt nach Angaben der Polizei innere Verletzungen, die Frau Knochenbrüche und Schürfwunden. Beide müssen auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt werden.

„Wie schnell der Autofahrer genau war, müssen jetzt Ermittlungen zeigen“, erklärte die Pressestelle des Präsidiums. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Die Straße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.