Duisburg: Räuber mit Schusswaffe scheitert an einem Senior

Duisburg-Obermeiderich. Ein Teenager bedrohte in Duisburg einen 71-jährigen Kiosk-Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Der Senior reagierte sofort, der Täter flüchtete.

Nach einem Raub mit einer Schusswaffe in Obermeiderich sucht die Polizei nun Zeugen und bittet um Hinweise. Wie die Polizei mitteilt, ereignete die Tat sich am Mittwochabend, 25. Dezember. Demnach öffnete ein Mitarbeiter eines Kiosks an der Berliner Straße um 21.06 Uhr das Verkaufsfenster. Sofort bedrohte ihn ein unbekannter Teenager mit einer Schusswaffe. Der 71-jährige Kiosk-Mitarbeiter schloss das Fenster wieder und rief die Polizei.

Daraufhin flüchtete der Jugendliche in Begleitung eines weiteren Teenagers vom Tatort. Einer der beiden soll einen Puma-Rucksack getragen haben.

Hinweise nimmt die Duisburger Kriminalpolizei entgegen

Die Polizei Duisburg bitten nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe der Berliner Straße in Obermeiderich gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0203 280-0 an das Kriminalkommissariat 13 zu wenden.