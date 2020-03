Duisburg: Polizeieinsatz und Spielabbruch bei A-Jugend-Kick

Duisburg. Fußballspiel abgebrochen: Nach einem Foul bei einem Spiel der A-Jugend in Duisburg sind Spieler mit Fäusten und Tritten aufeinander los gegangen.

Ein Fußballspiel der A-Jugend-Kreisklasse in Duisburg ist wegen einer Schlägerei abgebrochen worden. Die Polizei Duisburg ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bei dem Spiel zwischen Walsum 09 und Meiderich 06/95 am Sonntag gegen 12.50 Uhr kam es laut Polizeibericht nach einem Foul zu der Auseinandersetzung. Auf dem Platz an der Bahnhofstraße in Walsum-Vierlinden sollen sich laut Zeugen Rudel gebildet haben. Mehrere Spieler sollen sich gegenseitig getreten und die Fäuste geschwungen haben. Der Schiedsrichter habe daraufhin das Spiel abgepfiffen.

Ein 18-Jähriger wurde verletzt, ins Krankenhaus wollte er nach Polizeiangaben aber nicht. Die Personalien sämtlicher Spieler wurden von den Beamten aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.