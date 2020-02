Duisburg: Polizei zählt 13 Wohnungseinbrüche am Wochenende

Die Polizei Duisburg meldet insgesamt 13 Einbrüche an einem Wochenende in den Stadtteilen Wanheimerort, Hochfeld und Dellviertel.

Gleich 13 Einbrüche hat die Duisburger Polizei am Wochenende registriert. Die Täter schlugen vor allem in Wanheimerort, Hochfeld und im Dellviertel zu.

Auf der Sperberstraße in Wanheimerort brachen flüchtige Unbekannte zwischen Samstagabend, 8. Februar, 18.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 11.45 Uhr, über die Balkontür ein. Sie erbeuteten vom 65-jährigen Mieter Geld und Schmuck. Ebenfalls über eine Balkontür drangen Einbrecher am Samstag in eine Wohnung an der Eschenstraße ein. Auch hier nahmen sie Geld und Schmuck mit. Das Opfer: eine 67 Jahre alte Mieterin.

Zeugen, die Verdächtige(s) beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800.

Die Polizei empfiehlt Bürgern Beratungen durch Experten der kriminaltechnischen Prävention. Sie geben praktische Tipps, wie man die eigenen vier Wände einbruchssicher machen kann: Termine und Kontakt zur Kriminalprävention gibt es im Internet telefonisch unter der Rufnummer 0203 280 4254.