Duisburg: Polizei hält Duo in gestohlenem Auto an

Die Polizei hat in Duisburg-Hochfeld zwei Männer in einem gestohlenen Wagen gestoppt. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass gegen das Duo bereits wegen weiterer Auto-Diebstähle ermittelt wird.

Die Einsatzkräfte hielten am Freitag auf der Sedanstraße den Wagen an, der zuvor in Buchholz als gestohlen gemeldet worden war. Als die Beamten dann die Fahrer kontrollierten, stellten sie fest. dass der 20-Jährige keinen Führerschein besitzt und offenbar unter Drogeneinfluss stand. Außerdem fanden sie bei ihm ein Messer.

Duisburg: Polizei nimmt vermeintliche Autodiebe fest

Aufgrund ihrer Vorgeschichte nahm die Polizei den Fahrer und Beifahrer fest. Der Haftrichter erließ gegen sie einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen.