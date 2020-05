Duisburg: Polizei greift weiter durch gegen Raser und Poser

Duisburg. Raser, Poser und andere verantwortungslose Autofahrer treiben ihr Unwesen in Hamborn weiter. Polizei kontrollierte 700 Fahrer am Wochenende.

Erneut hat die Polizei das lange Wochenende genutzt, die Raser-, Poser- und Tuningszene ins Visier zu nehmen, die sich gern im Duisburger Norden trifft. An drei Abenden wurden 700 Fahrzeuge kontrolliert, trauriger Spitzenreiter unter den verantwortungslosen Rasern war ein Fahrer, der mit 111 km/h bei erlaubten 50 km/h geblitzt wurde. Konsequenz: Zwei Monate Fahrverbot, 280 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Mit einem Großaufgebot an Polizisten aus Duisburg und Düsseldorf und unterstützt von Mitarbeitern der Stadt, waren die Beamten jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstags abends im Bereich der L 1 in Hamborn im Einsatz. Sie kontrollierten insgesamt rund 700 Fahrzeuge. Ob szenetypisches Auto oder nicht, von Verstößen gegen die Gurtpflicht, Mängel am Wagen über das Benutzen eines Handys am Steuer – den Einsatzkräften ging alles ins Netz. So auch diejenigen, die fälschlicherweise meinen, die Stadtstraßen seien eine Rennstrecke.

Die Polizei blickt zufrieden auf die Einsätze zurück und kündigt an, auch zukünftig konsequent zu kontrollieren.