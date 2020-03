In der Wohnung des 32-Jährigen fanden die Polizisten unter anderem Cannabispflanzen.

Drogenfund Duisburg: Polizei findet Drogenplantage in Neudorfer Wohnung

Duisburg. In einer Neudorfer Wohnung hat die Duisburger Polizei eine Drogenplantage entdeckt. Der 32 Jahre alte Bewohner wird dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei hat in Duisburg-Neudorf einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. In seiner Wohnung stießen die Beamten auf eine private Cannabisplantage.

Weil der 32-Jährige einem Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht nachgekommen war, klingelten zwei Zivilpolizisten am Dienstag um 13.35 Uhr an seiner Wohnungstür am Neudorfer Markt.

Duisburg: Polizei stößt bei Durchsuchung auf Cannabispflanzen

Der Mann öffnete die Tür und ließ die Polizisten in seine Wohnung. Dort schlug den Beamten starker Marihuanageruch entgegen. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine Feinwaage, Verschlusstütchen und Cannabispflanzen. Sie stellten alles als Beweismittel sicher.

Für den Mann hat der Fund folgen: Statt den Haftbefehl durch eine Geldzahlung abzuwenden, wurde er festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er nun dem Haftrichter wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln vorgeführt.