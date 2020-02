Duisburg: Polizei findet Cannabis im Tiefkühlfach

Duisburg. Dumm gelaufen für einen Duisburger: Bei Rot über die Ampel gefahren, die Polizei mit Alkoholatem angehaucht - und die Bude voll mit Cannabis.

Die Polizei hat vergangenen Freitag Cannabis in der Wohnung eines Mannes in Duisburg-Obermeiderich gefunden. Der 39 Jahre alte Mann ist der Zivilpolizei zuvor gegen 21.50 Uhr aufgefallen, weil er mit seinem Motorrad auf der Bahnhofsstraße in Höhe der Walzstraße über Rot gefahren ist, wie die Polizei mitteilt.

Als die Polizei den Mann kontrolliert hat, konnte er weder seinen Ausweis noch seinen Führerschein vorweisen. Da der Mann nach Alkohol gerochen hat, haben die Polizisten ihn in seine Wohnung in der Eickenstraße begleitet.

Polizei findet gefrorenes Cannabis im Tiefkühlfach

Dort ist den Beamten der Marihuanageruch aufgefallen. Eine Staatsanwältin hat wegen des Verdachts auf Drogenbesitz eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet.

Im Kellerverschlag des Mannes hat die Polizei zehn Cannabispflanzen gefunden, zudem entsprechende Belüftungs-, Heizungs- und Beleuchtungstechnik. In einem Tiefkühlfach haben sie außerdem gefrorenes Cannabis entdeckt.

Die Polizei hat die Drogen sicher gestellt und den Mann mit auf die Wache genommen, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Mann wegen Drogenbesitzes und der Verkehrsverstöße. (nb)