Duisburg. Zwölf Gefrierbeutel voll mit Marihuana entdeckten Polizisten bei einer Autokontrolle in Marxloh. Mutmaßlicher Drogendealer vorläufig festgenommen.

Duisburg: Polizei entdeckt zwölf Tütchen Marihuana im BMW

Bei einer Pkw-Kontrolle schlug Polizeibeamten in Duisburg-Marxloh am Sonntagabend starker Marihuana-Geruch entgegen. In dem schwarzen BMW, den sie auf Höhe der Kreuzung Bayernstraße/Mecklenburger Straße anhielten, entdeckten sie zwölf Gefrierbeutel Marihuana, drei Ampullen Kokain sowie Bargeld.

Ein 28-Jähriger wurde mit zur Wache genommen. Nach der Blutprobenentnahme kam er wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor den Haftrichter.