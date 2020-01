Duisburg/Essen. Die Tierrechtsorganisation Peta hat vegan-freundliche Mensen in Deutschland ausgezeichnet – Mensen der Uni Duisburg-Essen schneiden gut ab.

Uni Duisburg-Essen: Peta lobt Uni-Mensa für vegane Angebote

Jeden Tag mindestens ein veganes Gericht: Die Hauptmensen der Universität Duisburg-Essen sind von der Tierrechtsorganisation Peta als besonders „vegan-freundlich“ ausgezeichnet worden. An der Befragung haben 36 Studierendenwerke in Deutschland teilgenommen.

Die Hauptmensen in Duisburg und Essen führen das gleiche Angebot. So steht auf dem Speiseplan etwa Riesenrösti mit Soja-Streifen in Pilzrahmsoße oder gelbe Paprikaschote mit Couscous gefüllt. Durch Mensastammtische mit hausinternen Ökotrophologen und kostenfreien Ernährungsseminaren sorgt das Studentenwerk für Aufklärung bezüglich rein pflanzlicher Ernährung, hebt die Tierrechtsorganisation hervor.

Vegane Speisen: Universität Duisburg-Essen schneidet gut ab

Die Beurteilungskriterien für das Ranking der vegan-freundlichsten Mensen fokussierten sich auf das tägliche Angebot an veganen Gerichten, die spezielle Schulung des Personals, das Angebot an Pflanzenmilch für den Kaffee, Aktionen zum Thema pflanzliche Ernährung sowie auch das Gesamtkonzept einer Mensa und deren Entwicklung über die Jahre.

Alle teilnehmenden Mensen bieten täglich mindestens eine vegane Speise an – meist sogar mehr. Die Mensen in Duisburg und Essen schnitten mit einer „guten Bewertung“ ab und holten drei Sterne. Auch die Mensen der Uni Dortmund, Münster oder Bonn haben diese Wertung erhalten. Eine bessere Bewertung haben nur die Mensen des Studierendenwerks Berlin (TU Veggie 2.0) und die Mensa St. Paul des Studierendenwerks Erlangen-Nürnberg erhalten. Sie setzten ausschließlich auf eine vegane Verpflegung.

