Reparaturarbeiten an einer Hochspannungsleitung über dem Rhein bei Duisburg sind am Samstag gescheitert. „Wir brechen musste die Aktion abbrechen“, sagte der Sprecher der Übernetzbetreibers Amprion Andreas Preuß zu am Samstag. Der Grund: Das sogenannte Vorseil, dass das Erdkabel über den Fluss spannen sollte, verfing sich in einer Schiffsschraube. Die Details:

Schon bei den Vorarbeiten hatte die Wasserschutzpolizei mit Problemen zu kämpfen. Denn: Eines von zwei Polizeischiffen kam zu spät zur Sperrung des Rheins. Die Beginn des Kraftaktes musste folglich von 11 auf 12 Uhr verschoben werden.

Duisburg: Seil verfängt sich in Schiffsschraube

Dann gab es weitere Pannen, denn eigentlich sollten zwei Arbeitsschiffe von Amprion das Vorseil von beiden Rheinufern aus in der Mitte zusammenführen und anschließen flussaufwärts davonfahren. Doch der starke Wind und die Strömung machten den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung: Eines der beiden Schiffe wurde flussabwärts getrieben – direkt in das Vorseil. Das Seil geriet in die Schiffsschraube und wurde durchgeschnitten. Die Reparaturarbeiten wurden danach abgebrochen und vertagt.

Nach Abbruch der Reparatur wurde der Rhein kurz nach 13.30 Uhr am Samstagmittag wieder für den Schiffsverkehr freigegeben.

Neuer Reparaturtermin steht noch nicht fest

Bei dem gerissenen Vorseil handelt es sich um keine Strom führende Leitung. Das Erdseil im Bereich der Holtumer Höfe war durch das Sturmtief Sabine in den Rhein gefallen und sollte eigentlich am Samstag ersetzt werden.

Ein neuer Termin für die Reparatur steht laut Amprion noch nicht fest.