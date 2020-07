Duisburg: Paketfahrer raucht Joint bei Fahrt über die A 40

Duisburg. Polizisten ist ein Paketbote auf der A 40 bei Duisburg aufgefallen: Der 26-Jährige rauchte während der Fahrt in Richtung Venlo einen Joint.

Der 26-Jährige war am Freitagvormittag um 9.15 Uhr in Richtung Venlo unterwegs. An der Lkw-Waage an der Rheinbrücke Neuenkamp stoppten die Polizisten ihn und durchsuchten seinen Transporter. Dort fanden sie dann auch ein Druckverschlusstütchen mit Cannabis und den Joint.

Auf A 40 einen Joint geraut: Paketfahrer muss mit Verfahren rechnen

Spürhund Akeeba erschnüffelte in dem Fahrzeug außerdem noch eine benutzte Kräutermühle. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Der 26-Jährige muss jetzt mit einem Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

