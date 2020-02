Duisburg: Mündelheimer sind gegen den Kiesabbau

Der Bürgerverein Mündelheim sieht neue Belastungen auf den südlichen Stadtteil in unmittelbarer Rheinnähe zukommen. Neben dem Dauerstress durch den Schwerlastverkehr, dem künftigen Ausbau der B288 zur Autobahn, den jahrelangen Arbeiten an der Rückverlegung des Rheindeichs und der damit verbundenen Aufständerung der Rampe zur Uerdinger Rheinbrücke droht jetzt auch noch die Auskiesung des als Überschwemmungsgebiet deklarierten Teils des Mündelheimer Rheinbogens.

Ins Auge gefasst ist ein 920.000 Quadratmeter umfassendes Gebiet zwischen Deich und Fluss, das nicht landwirtschaftlich genutzt wird. Klaus Drechsler und sein Mitstreiter Wilhelm Skotarczyk haben im Vorfeld der Informationsveranstaltung, zu der sich am Freitagabend rund 90 Interessenten in der Gaststätte Kreifelts eingefunden haben, erhebliche Vorarbeit geleistet. Angeschaut haben sie sich ältere und neuere Pläne – darunter auch den noch aktuellen Flächennutzungsplan der Stadt Duisburg – Auflagen, Gesetzestexte und Vorschriften durchforstet und auch Kontakt zu Initiativen aufgenommen, die Erfahrungen in ähnlichen Situationen gemacht haben.

Bürger wollen keine weitere Belastung für Mündelheim

Das Ergebnis ist für Klaus Drechsler ernüchternd: „Sich da durchzukämpfen, trägt nicht gerade zur Erhellung bei, das ist alles eher verwirrend und schwammig.“ Für ihn ist jetzt wichtig, Fakten und Argumente zu sammeln, denn: „Ich habe mir noch kein abschließendes Urteil bilden können.“

Das Treffen dient auch dazu, „das Stimmungsbild zu testen“. Schnell zeigt sich, dass die Besucher der Info-Veranstaltung sich in der Bewertung des (möglichen) Kiesabbau-Vorhabens einig sind und dieses vehement ablehnen. Sie stimmen dem BV-Vorsitzenden zu, der unabhängig von den rechtlichen Rahmenbedingungen einfach keine weitere Belastung Mündelheims akzeptieren will: „Wir haben in den letzten Jahren genug für die Allgemeinheit geleistet, jetzt reicht es.“

Das Areal am Rheinbogen gehört zu acht weiteren Orten, die in der Region für den Kiesabbau geeignet erscheinen. Mit 92 Hektar ist es allerdings das zweitgrößte Gebiet und damit wohl ein potenzieller Kandidat für die Gewinnung des für die Bauwirtschaft wichtigen Rohstoffs.

Nachdem sich bereits Duisburgs OB Sören Link deutlich gegen den Kiesabbau dort positioniert hat, legt der Vorsitzende des Umweltausschusses, Ratsherr Reiner Friedrich (SPD), nach: „Sollte es dazu kommen, werden wir rechtliche Schritte einleiten, städtische Grundstücke werden wir dafür auf keinen Fall zur Verfügung stellen.“ Die Entscheidungshoheit liegt nicht bei der Stadt, entscheiden wird letztlich das „Ruhrparlament“, die politische Vertretung des Regionalverbands Ruhr.

Kies-Abtransport per Schiff

Mit Christian Strunk und Wolfgang Spittka sind auch zwei Vertreter der Kiesindustrie (Firma Hülskens) vor Ort. Strunk, der auch Vorsitzender des Verbandes der Rohstoffindustrie (Vero) ist, versichert, dass der Abtransport des Kieses nur per Schiff erfolgen würde, eine zusätzliche Belastung mit Lkws werde ausgeschlossen. Hülskens-Geschäftsführer Wolfgang Spittka weist darauf hin, dass mit dem Kiesabbau eine umfassende Renaturierung einhergehen wird, die bedrohten heimischen Tier- und Pflanzenarten in einer Auenlandschaft wieder angemessenen Lebensraum bieten werde.