Duisburg. Ein unbekannter Mopedfahrer hat in Duisburg einen Hund überrollt. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.

Duisburg: Mopedfahrer überrollt Hund - Tier eingeschläfert

Ein unbekannter Mopedfahrer hat einen Hund so schwer verletzt, dass das Tier später beim Tierarzt eingeschläfert werden musste. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Hochfelder Straße in Duisburg-Hochemmerich. In Höhe der Osloer Straße hatte die Halterin (30) auf dem dort unbefestigten Rad- und Gehweg gerade ihren zweiten Hund anleinen wollen, als der Fahrer ohne zu bremsen über das zweite Tier rollte.

Moped war rot-weiß lackiert

Der Mopedfahrer fuhr danach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Tierarzt konnte dem Hund nicht mehr helfen. Die Polizei Duisburg sucht nun Zeugen. Demnach war das Moped rot-weiß-lackiert. Der Fahrer soll 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein, lichtes Haar gehabt und keinen Helm getragen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter 0203/2800 entgegen.