Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg die Leiche der vermissten Mine O. aus Kaßlerfeld gefunden. Erste Details zu den Ermittlungen der Mordkommission.

Der Vermisstenfall um die junge Mutter Mine O. ist offenbar zu einem Familiendrama geworden. Einsatzkräfte der Polizei fanden am Donnerstagabend in Duisburg-Untermeiderich im Bereich Bergstraße/Tunnelstraße in einem Waldgebiet die Leiche der 26-Jährigen. Ihr Mann wurde festgenommen und steht unter dringendem Tatverdacht.

In den Ermittlungen der Mordkommission war Ercan E. offensichtlich immer weiter unter Druck geraten. Am Donnerstagabend führten Informationen aus einer weiteren Befragung dann zu der Stelle in Untermeiderich.

Duisburg: Leiche von Mine O. lag im Wald vergraben

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in den Wald aus. die Feuerwehr sorgte mit einem mobilen Mast für Licht. Der Einsatz begann gegen 20 Uhr, nach einer Dreiviertelstunde stießen die Einsatzkräfte in einem kleinen Waldstück auf den vergrabenen Leichnam der jungen Mutter.

Ercan E. hatte seine Frau Anfang Oktober als vermisst gemeldet und berichtet, dass er seit dem 7. September nichts mehr von ihr gehört habe. Damals habe sie bei einer Freundin übernachten wollen. Gegenüber der BILD-Zeitungen hatte er gesagt: „Ich hoffe, dass es ihr gut geht und sie sich bald meldet. Allein schon wegen unseres Sohnes.“ Offenbar war diese Geschichte konstruiert.

Staatsanwaltschaft hält sich wegen möglichem Motiv bedeckt

Einsatzkräfte in dem Waldstück in Duisburg-Untermeiderich. Foto: ANC News / ANC NEWS

Nachbarn wollen am Abend des 7. September einen lauten Streit zwischen dem Ehepaar gehört haben. Ob die gemeinsame Wohnung zum Tatort wurde, ist unklar. „Wir gehen davon aus, dass das Tötungsdelikt schon lange zurückliegt“, sagte der zuständige Staatsanwalt Martin Mende.

Das Ehepaar lebte mit ihrem fünfjährigen Sohn in einem Mehrfamilienhaus unweit der Ruhrorter Straße. Die Polizei hatte den Garten des Hauses im Oktober mit Spürhunden abgesucht.

Die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft und Polizei laufen auch am Freitag weiter. Der Haftbefehl gegen Ercan E. wird voraussichtlich auf Totschlag lauten. Details zum Tathergang sind noch nicht bekannt. Zum Motiv wollte sich die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Mine O. hat Namen ihres Mannes auf dem Handgelenk tätowiert

Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses in Kaßlerfeld hatten die Familie als „nett und fürsorglich“ beschrieben. In sozialen Netzwerken posteten die Eltern regelmäßig Bilder mit ihrem Sohn. Mine O. trug den Namen ihres Mannes auf dem linken Handgelenk tätowiert – nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es auch der Mann, der für ihren Tod verantwortlich sein soll.