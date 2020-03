In einer gläsernen Vitrine im Landesarchiv NRW liegt sie im Original: Die Verfassung von Nordrhein-Westfalen. Seit 70 Jahren ist diese gültig – entschieden durch eine Volksabstimmung. Sieben Dekaden später stellt das Landesarchiv NRW die Frage: „Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle?“ So, wie es die Verfassung versprach? Die bis in den Juni reichende Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, Diskussionen und einer dauerhaften Ausstellung startet am 10. März mit dem WDR-Moderator und Autoren Jürgen Wiebicke.

„Wir stellen uns zwei zentrale Fragen: Wie geht man mit Verfassungsgegnern um und wie passen Verfassung und Glück zusammen?“, erklärt Frank Bischoff, Präsident des Landesarchivs. Die letzte Frage versucht Jürgen Wiebicke zu beantworten: Der WDR-Moderator von „Das philosophische Radio“ möchte die Zusammenhänge zwischen Freiheit, Glück und der Verfassung entdecken. Der Vortrag Wiebickes ist der Beitrag des Landesarchivs für die Duisburger Akzente. Die Veranstaltung kann kostenlos besucht werden, jedoch wird um eine Anmeldung auf www.eventbrite.de gebeten.

Duisburg: Ausstellung zur NRW-Verfassung ab dem 10. März

Ab dem 10. März können Besucher montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr eine Ausstellung zum 70-jährigen Bestehen der NRW-Verfassung besichtigen. Original-Dokumente und Fotos, Plakate sowie ein kurzer Lehrfilm sind dort zu sehen. Interessant sind ebenfalls die Informationen rund um die Verfassung. In dieser ist etwa „das Recht auf Arbeit“ festgehalten oder der spannende Artikel 27. In diesem ist festgelegt, dass „monopolartige Unternehmen in Gemeineigentum überführt werden sollen.“

Dass die Verfassung mehr als nur schnöde Papiere sind, sollen auch folgende Vorträge unter Beweis stellen: Am 12. März, zur Jahrestagung des Brauweiler Kreises für Landes- und Zeitgeschichte, spricht Professor Janbernd Oebbecke über den Verfassungsgerichtshof „als Gestaltungsfaktor“. Die ehemalige Bundesjustizministerin, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, spricht am 5. Mai über die Grundrechte und die Ordnung des Gemeinschaftslebens.

Eine Woche später lädt die Landeszentrale für politische Bildung ein, um über Demokratie zu reden. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet die Podiumsdiskussion am 25. Juni, bei der es um „Verfassungsfeinde“ gehen soll. Alle Veranstaltungen starten um 18 Uhr. Davor besteht jeweils um 17.30 Uhr die Möglichkeit, eine halbstündige Führung durch das Landesarchiv wahrzunehmen. Der Treffpunkt ist im Foyer. Mehr Informationen gibt’s auf www.archive.nrw.de/lav.