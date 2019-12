Duisburg. Siegfried Dammrath fotografiert seit 20 Jahren Ansichten von Duisburg für seinen Kalender. Für uns hat er seine Lieblingsbilder ausgewählt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg-Kalender 2000–2020: Lieblingsbilder des Fotografen

Duisburgs Image verbessern – das ist der Auftrag, den Stadtspitze und -rat den Marketing-Experten von Duisburg Kontor gegeben haben. Siegfried Dammrath setzt Duisburg bereits seit 20 Jahren in ein besseres Licht: Der 59-Jährige aus Homberg hat gerade seinen 20. Duisburg-Kalender mit Aufnahmen von seiner Wahl-Heimat veröffentlicht.

Für uns hat der Fotograf und Lokalpatriot einige seiner Lieblingsmotive ausgewählt und kommentiert.

Ein Motiv aus dem Kalender 2001: „Der Kontrast zur Marienkirche hat mich schon immer fasziniert“, sagt Dammrath. Foto: Siegfried Dammrath

„Duisburg im Wandel“ hat Dammrath seinen 20. Kalender genannt. Der Erfolg seiner Aufnahmen hat auch sein Leben verändert. Vor drei Jahren gab der Ingenieur den Job als Maschinenbauer auf, um sich hauptberuflich seiner Leidenschaft, der Fotografie zu widmen.

Diese neue Arbeit führt ihn zwar auch nach Düsseldorf, Mülheim und ins Ausland, viel Zeit aber investiert Dammrath weiterhin in Bilder von Duisburg, die seinem Anspruch an Industrie- und Landschaftsfotografie gerecht werden: „Ich überlege immer, welche Jahres- und Tageszeit, welches Licht einem Motiv wie zu Gesicht steht.“

Zehn Jahre gewartet

Etwa zehn Jahre hat Dammrath auf dieses Donnerwetter gewartet: „Das Gewitter über der Industriekulisse von Thyssenkrupp ist im neuen Kalender 2020 zu sehen.“ Foto: Siegfried Dammrath

Oft braucht es viele Anläufe und Versuche, bis das Wetter mitspielt. Der Kalender 2020 zeigt ein Paradebeispiel für diese aufwendige Form der Inszenierung mit Hilfe von Mutter Natur: das Gewitter über der Industriekulisse von Thyssenkrupp im Norden der Stadt.

„Dieses Foto hatte ich seit zehn Jahren im Kopf“, sagt Dammrath. Oftmals sei er bei Blitz und Donner losgerast, mehrmals aber kam ihm eine Regenfront in die Quere, „bis ich alle Zutaten für eine einmalige Aufnahme hatte“.

Manchmal aber hat er auch das Glück des Tüchtigen – 2019 etwa, als ein Regenbogen die Landmarke Tiger & Turtle just in dem Augenblick überspannte, in dem der Duisburg-Fotograf die Heinrich-Hildebrand-Höhe hinabgestiegen war. Das Ergebnis präsentiert Dammrath in seinem Kalender 2020. Dieser enthält auch wieder – „aber wieder anders“ – die „Pflichtthemen“ Rhein, Innenhafen, Landschaftspark und Sechs-Seen-Platte.

Der Kalender „Duisburg im Wandel“ ist 48 mal 35 Zentimeter groß, kostet 19,90 Euro und ist im Duisburger Buchhandel erhältlich. Von jedem verkauften Exemplar spendet Dammrath einen Euro an die Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder.

Siegfried Dammrath: „‚Golden Gate Bridge von Duisburg‘ wird die Friedrich-Ebert-Brücke von Homberg nach Ruhrort öfter genannt. Das stimmt, aber in diesem Licht und bei diesem Naturschauspiel ist die Duisburger Brücke noch schöner. Das Motiv ist im Kalender ‚Duisburg im Zauberlicht‘ 2017 zu finden.“

Ein Motiv aus dem neuen Duisburg-Kalender 2020, „Duisburg im Wandel“: „Idyllische Landschaft im Schwelgern-Park in Marxloh. ‚Was, das ist Marxloh?‘, ist die häufigste Reaktion von Betrachtern auf dieser Aufnahme. Ich würde mir wünschen, dass auch die schönen Ecken von Marxloh und Duisburg bemerkt werden und öfter für Gesprächsstoff sorgen.“ Foto: @ Siegfried Dammrath

Motiv aus dem Duisburg-Kalender 2013: „Die Gießhalle – ein tolles Ambiente für das Open-Air-Kino. Diese Aufnahme fand Platz im Kalender Freizeit in Duisburg 2013.“ Foto: Siegfried Dammrath

Motiv aus dem Duisburg-Kalender 2014: „Tiger & Turtle in einer Vollmondnacht im Kalender 2014. Die Aufnahme zeigt, was die Landmarke ist – ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.“ Foto: © Siegfried Dammrath

Motiv aus dem Duisburg-Kalender 2015: „Brücke der Solidarität und der Stadtwerke-Turm strahlen Ruhe aus.“ Foto: © Siegfried Dammrath

Ein Motiv aus dem Duisburg-Kalender 2018: „König-Heinrich-Platz in Abendstimmung. Tagsüber sehr belebt, abends ruhig. Aber immer fotogen.“ Foto: Siegfried Dammrath

Motiv aus dem Duisburg-Kalender 2004: „Im Kalender ‚Duisburg, die Stadt am Wasser 2004‘ durfte eine Aufnahme der Sechs-Seen-Platte nicht fehlen. Nach einem Schneefall ließ sich die Sonne blicken. Kurz bevor die weiße Pracht geschmolzen war, konnte ich diese Aufnahme machen.“ Foto: Siegfried Dammrath

„Die schönste Arena der Welt – sagen manche MSV-Fans.“ Foto: © Siegfried Dammrath

Diese Collage zeigt alle Titelseiten des Duisburg-Kalenders von 2000 bis 2020. Foto: Siegfried Dammrath