Duisburg: Junge Männer überfallen Kiosk mit einem Hammer

Duisburg. Zwei Junge Männer haben einen Kiosk in Duisburg-Baerl überfallen. Sie bedrohten die Angestellte mit einem Hammer, die blitzschnell reagierte.

Zwei unbekannte und maskierte junge Männer haben laut Polizei am Freitag, 17. Januar, gegen 16.50 Uhr, einen Kiosk an der Augustastraße in Duisburg-Baerl überfallen. Sie bedrohten eine Angestellte mit einem Hammer und forderten die Frau auf, die Kasse zu öffnen. Als sich die Kiosk-Mitarbeiterin in einem Nebenraum in Sicherheit bringen konnte, flüchteten die Männer ohne Beute in Richtung Grafschafter Straße.

Der eine Täter soll 1,65 bis 1,70 Meter groß und vermutlich zwischen 16 und 17 Jahre alt sein. Er war schwarz bekleidet, trug eine Sturmhaube und sprach akzentfreies Deutsch.

Ein Täter trug Sportjacke mit silberner Aufschrift des VfB Homberg

Der andere Täter soll etwa 1,80 Meter groß und vermutlich ebenfalls zwischen 16 und 17 Jahre alt sein. Er soll eine Sportjacke mit silberner Aufschrift des Vereins VfB Homberg, eine schwarze Hose und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Auch er sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0203/280-0 an die Polizei Duisburg zu wenden.