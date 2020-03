Die Polizei hat die beiden Männer gefasst, die am Samstag (29. Februar) in Hochfeld mit einem Mercedes einen 32-Jährigen absichtlich angefahren und auch ein unbeteiligtes Mädchen schwer verletzt haben. Zivilfahnder konnten die Männer am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr auf dem Südwall in der Krefelder Innenstadt überwältigen. Es handelt sich um einen 23- und einen 26-Jährigen.

Hetzjagd in Hochfeld: Versuchter Mord und Gefährdung des Straßenverkehrs

Auf die Fährte der rücksichtslosen Kriminellen, die den Benz am Samstagnachmittag auf der belebten Wanheimer Straße als Waffe einsetzten, brachten Zeugenaussagen, Videoaufnahmen von Überwachungskameras und Fingerabdrücke die Ermittler. Die Staatsanwaltschaft bewertet den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt, eine Mordkommission ermittelt. Die Männer wurden am Donnerstagmittag (5. März) dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ sowohl gegen den Fahrer (26) des Tatfahrzeugs als auch gegen den Beifahrer (23) Haftbefehle wegen versuchten Mordes und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Beschuldigten waren am Samstag gegen 16.30 Uhr in einer Kneipe an der Sedanstraße mit dem 32-Jährigen aneinander geraten. Die beiden verfolgten ihren Kontrahenten in dem Mercedes mit Neusser Kennzeichen (NE) bis zur Ecke Liebfrauen-/Wanheimer Straße. Dort sollen nach rechts auf die Wanheimer gerast sein. Beim Rechtsabbiegen sollen sie absichtlich über den Gehweg gefahren sein, um den 32-Jährigen zu erwischen. Sie fuhren nicht nur ihn an, sondern auch ein unbeteiligtes rumänisches Mädchen. Beide mussten schwer verletzt ins Krankenhaus. Die nun Verhafteten kollidierten kurz darauf mit dem Peugeot einer 20-Jährigen, die leicht verletzt wurde. Dann ließen die Männer den fahruntüchtigen Mercedes stehen und flüchteten zu Fuß.