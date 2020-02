Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg hat Potenzial im Stadt- und Radtourismus

Lösungen sieht Marc Weber im Stadttourismus: „Immer mehr Touristen entdecken das Ruhrgebiet als Ausflugsziel. An Duisburg reizt sie vor allem die Industriekultur und das Wasser, weil hier die Ruhr in den Rhein fließt.“

Der Dehoga zufolge hätte die Stadt ebenso ein dickes Pfund in der Hand, wenn sie sich an den Aktivtourismus und die Reiseregion Niederrhein stärker ankoppelte, besonders an das in Europa wohl umfangreichste Rad- und Wanderwegenetz.

Erste Schritte sind in Richtung Radtouristik unternommen worden, bestätigt auch Homann. Duisburg zog im vergangenen Oktober etwa den Radtourismus-Kongress in den Landschaftspark Nord. Ein Schwarzmaler ist Weber also nicht, nur „leider ist in Duisburg die Innenwahrnehmung häufig schlechter als die Außenwahrnehmung“.