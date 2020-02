Duisburg. Die Frauenberatungsstelle und Pro Familia verteilen in Duisburg einen Flyer mit einem Beziehungscheck. Gewalt in Beziehungen von Jugendlichen.

Duisburg: Frauenberatungsstelle bringt Beziehungstest raus

Die Frauenberatungsstelle Duisburg erlebt bei Präventionsveranstaltungen an Duisburger Schulen die Tendenz, dass es auch in Beziehungen von jungen Menschen häusliche und sexualisierte Gewalt gibt.

Der Valentinstag rückt immer näher. Ein Tag an dem die Liebe und damit positive Emotionen im Vordergrund stehen. Dass es in Partnerschaften jedoch auch ganz andere Seiten geben kann, erfahren die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle in Beratungsgesprächen mit von Gewalt betroffenen Frauen täglich. Häusliche und sexualisierte Gewalt ist aber längst nicht mehr nur bei Erwachsenen ein Problem.

Häusliche Gewalt: Studie der Hochschule Fulda

Eine aktuelle Studie der Hochschule Fulda zeigt, dass mehr als 60 Prozent der befragten Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren mit den ersten Beziehungserfahrungen mindestens einmal irgendeine Form von grenzüberschreitendem Verhalten oder Gewalt erlebt haben. „Sorgen macht uns an dieser Stelle, dass die Jugendlichen oft aus Unsicherheit und Eifersucht Kontrolle ausüben und dieses in der Partnerschaft akzeptiert wird“, berichtet Melanie Lüdtke von der Frauenberatungsstelle Duisburg.

Marlene Lang von Pro Familia Duisburg fügt hinzu, dass junge Frauen auch in Verhütungsfragen oft nicht gleichberechtigt seien. Ihre Beobachtung: „Männer geben diese Verantwortung oftmals an die Partnerinnen ab.“

Flyer mit Beziehungscheck

Als Reaktion auf die Beobachtungen hat die Frauenberatungsstelle daher gemeinsam mit Pro Familia Duisburg einen Flyer herausgebracht, der einen Beziehungs- und Verhütungscheck im Selbsttest für junge Frauen im Alte von 16 bis 20 Jahren beinhaltet. Dieser soll dabei helfen, Warnsignale in ersten Beziehungen deutlich zu machen. Auf dem Flyer sind außerdem Kontaktmöglichkeiten zu den Hilfe- und Beratungsstellen abgedruckt.

Die Flyer werden am 14.02. an alle gynäkologischen Fachpraxen in Duisburg verteilt und sollen bei Erstterminen sowie bei präventiven Workshops der jeweiligen Beratungsstellen mit Mädchen und jungen Frauen ausgehändigt werden.