Duisburg. Eine Frau hat in Duisburg einen 86-jährigen Mann in dessen Wohnung zu Boden gestoßen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Duisburg: Frau stößt 86-Jährigen bei Überfall zu Boden

Ein 86-jähriger Mann ist Montagfrüh auf der Blütenstraße in Obermarxloh überfallen worden. Es hatte an seiner Wohnungstür geschellt und da er mit dem Nachbarn und der Zeitung rechnete, öffnete er. Unvermittelt drängte ihn eine Frau zurück in die Wohnung, forderte Geld und stieß den Senior zu Boden.

Dann klaute sie ihm das Handy aus der Hand und verschwand. Nach Angaben der Polizei ist die Frau etwa 35 Jahre alt, 1,65 m groß, sie trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle Hose, verbarg ihr Gesicht mit einem bunten Tuch.

Überfall in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Gesucht werden Zeugen, die die Flüchtende gesehen haben, sie können sich bei der Polizei Duisburg unter Tel. 0203/2800 melden.