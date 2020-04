Duisburg: Forstamt warnt vor Gefahren beim Waldspaziergang

Die Forstverwaltung warnt vor umfallenden Bäumen in Duisburgs Wäldern.

Duisburg. Viele haben die Wälder in Corona-Zeiten für Spaziergänge wiederentdeckt. Das Forstamt Duisburg warnt nun vor herabfallenden Ästen und Bäumen.

Viele Menschen haben unter Einfluss der Corona-Pandemie die Wälder für Spaziergänge wiederentdeckt. Die Forstverwaltung mahnt jedoch jetzt zur Vorsicht.

Die Gefahr von herabstürzenden Ästen und umfallenden Bäumen sei derzeit besonders groß. Der Hintergrund: Nach zwei zurückliegenden ausgeprägten Trockenjahre sind viele Bäume geschwächt und anfällig geworden für Pilz- und Insektenbefall. Die starken Regenfälle und Stürme im Februar haben die Situation in den Wäldern verschärft. An vielen Bäume stellten die Experten Lockerungen im Wurzelbereich fest.

Duisburg: Gefahren beim Verlassen der Wege

Die Forstverwaltung bittet deshalb Spaziergänger darum, sich aufmerksam durch den Wald bewegen und auf geschädigte und abgestorbene Bäume achten. Besondere Vorsicht sei beim Verlassen der befestigen Wege geboten. Überall da, wo das „Durcheinander“ besonders groß sei, wo dicke und alte Bäume stünden, dort sollten die Menschen außen vor bleiben, erklärt Stadtsprecherin Susanne Stölting.

Mitarbeiter der Forstverwaltung des Umweltamtes kontrollieren in den kommenden Tagen im gesamten Stadtgebiet den Baumbestand. Gefahrenstellen können per E-Mail an umweltamt@stadt-duisburg.de gemeldet werden