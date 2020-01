Duisburg: Fisch-Wilken-Koch verrät beliebtes Fischrezept

In Duisburg gibt es nicht viele Fischexperten – aber die, die da sind, haben richtig Ahnung. Bei „Fisch Wilken“, dem Traditionsfischgeschäft auf dem Sonnenwall, steht Dirk Kuhlmann hinter den Herdplatten. Er weiß genau, was die Duisburger Kunden essen wollen. Uns hat er erklärt, welche Gerichte am besten laufen und wie man sie richtig zubereitet.

Duisburger Fischesser wollen keine Experimente

„Seelachs und Viktoriabarsch, das sind die Renner“, sagt Fischkoch Kuhlmann, „egal zu welcher Jahreszeit“. Deswegen macht er im Winter in seiner kleinen Küche auch „eigentlich nichts anderes“ als im Rest des Jahres. „Die Leute wollen ihren Seelachs ganz klassisch haben, wie sie ihn immer gekannt haben“, ergänzt Peter Hornbach grinsend. Der Geschäftsführer des Fischladens bietet immer wieder neue Gerichte an: „Fischburger zum Beispiel, oder Wraps – alles superlecker. Aber am Ende bleiben die Kunden bei ihren Lieblingsgerichten.“

Unkompliziert, aber gut: Der Wilken-Seelachs

Dirk Kuhlmann hat derweil mit einem solchen Lieblingsgericht begonnen. „Als erstes“, erzählt er, während er das Messer ansetzt, „wird der Seelachs in Portionsgröße geschnitten. Dann wird er gesalzt und gepfeffert, kommt ins Paniermehl und wird mit Öl gebraten.“ Keine Abenteuer auf der Herdplatte also, aber der verführerische Duft macht auch ohne wilde Zutatenkombis Lust auf mehr.

Privat, verrät Dirk Kuhlmann, esse er eher weniger Fisch. „Und wenn, dann Thunfisch oder Ähnliches, Hauptsache ein bisschen festeres Fleisch.“ Die Tipps des Fischprofis können Feinschmecker übrigens auch Zuhause ausprobieren – den beliebten Seelachs und den Viktoriabarsch können Kunden selbstverständlich auch roh mit nach Hause nehmen.

