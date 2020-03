Duisburg: Fahranfänger beschädigt betrunken Hauswand und Pkw

Duisburg. Ein alkoholisierter Fahranfänger (18) hat am Samstag eine Hauswand, Autos und Verkehrszeichen beschädigt. Ein Zeuge folgte dem Flüchtigen.

Durch einen lauten Knall sind Anwohner der Düsseldorfer Landstraße in Duisburg-Huckingen am Samstag, 14. März, um 2.30 Uhr geweckt worden. Ein Kleinwagen war von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Leitpfosten umgeknickt und dann drei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw aufeinander geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde außerdem die Fassade eines Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen.

Aufmerksame Zeugen stellten fest, dass der Autofahrer unmittelbar nach der Kollision seine Fahrt fortsetzte und verständigten die Polizei. Ein Zeuge fuhr mit seinem eigenen Auto dem Flüchtigen hinterher, der im weiteren Verlauf der Straße zur Rede gestellt werden konnte. Es handelte sich um einen 18-jährigen Fahranfänger, der später auf der Polizeiwache einräumte, mehrere alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben.

Führerschein des Duisburgers sichergestellt

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw des Unfallfahrers wurde für das eingeleitete Strafverfahren abgeschleppt und sichergestellt.