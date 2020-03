Duisburg: Erneute Einbrüche bei Neudorfer Kleingartenverein

Duisburg-Neudorf. Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist der Kleingartenverein in Duisburg-Neudorf von einer Einbruchserie betroffen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Neudorfer Kleingartenverein (KGV) ist erneut von einer Reihe von Einbrüchen betroffen. Wie die Polizei jetzt bekannt gab, haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 11. März, bis Donnerstag, 12. März, fünf Lauben des KGV an der Lotharstraße aufgebrochen.

Die Täter verwüsteten die Räume und durchwühlten sämtliche Schränke. Da bei der Tatortaufnahme nicht alle Laubenbesitzer vor Ort waren, muss laut Polizei erst noch ermittelt werden, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 36 unter der Telefonnummer 0203 / 2800 zu wenden.

Einbrecher randalierten in Duisburger Kleingärten

Schon im Januar hatte sich beim KGV eine Einbruchserie ereignet. Innerhalb weniger Tage waren dort acht Lauben geplündert worden. Die Einbrecher hatten es vor allem auf Werkzeug abgesehen, das in den Schuppen gelagert war. Aber auch Elektronik, Musikboxen etwa, nahmen sie mit. Auch vor Vandalismus schreckten die Täter nicht zurück und entleerten in einer Laube einen Feuerlöscher.

Der KGV-Vorsitzende Roland van Heel erklärte damals, dass Einbrecher in der kälteren Jahreszeit bewusst Kleingärten ins Visier nähmen, weil die Anlagen dann oft menschenleer seien. Auch die Lage des Vereins direkt an der Autobahn ziehe Einbrecher an, mutmaßte van Heel: „Bei dem Krach fällt Lärm hier nicht so auf.“