Polizei-Einsatz Duisburg: Einbrüche in sieben Geschäfte - Zeugen gesucht

Die Polizei Duisburg hat am Wochenende sieben Einbrüche in Geschäfte im ganzen Stadtgebiet gezählt. Ein 18-Jähriger konnte nach einer Verfolgungsjagd gefasst werden, in den anderen Fällen werden Zeugen gesucht - und Tatverdächtige.

Ein 73-jähriger Zeuge sah Sonntagmorgen, wie ein junger Mann mit einer Eisenstange ein Fenster an einer Pizzeria aufhebeln wollte. Die Polizei entdeckte den Mann an der Barbarastraße in Overbruch. Er flüchtete, konnte von den Beamten aber nach kurzer Verfolgungsjagd gefasst werden. Der 18-Jährige wird dem Haftrichter vorgeführt.

Schaufenster eines Handyladens eingeschlagen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Handyladen auf der Von-der-Mark-Straße in Meiderich ausgeraubt. Zeugen hatten gehört, wie die Scheibe eingeschlagen wurde. Geklaut wurden nach Polizeiangaben die Handys aus der Auslage. Drei Tatverdächtige flüchteten in einem grauen Wagen, ähnlich einem VW Touran oder Opel Zafira, gegen Mitternacht Richtung Ritterstraße. Sie sollen alle schlank sein, trugen dunkle Kapuzenpullis und dunkle Hosen, einer trug weiße Sneaker, einer ein schwarzes Käppi.

Spielautomaten geknackt, Lebensmittel geklaut

Unbekannte sind in Untermeiderich auf der Schmidstraße in eine Kneipe eingedrungen, hebelten Spielautomaten auf und flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Vorfall soll sich in der Nacht zu Samstag zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr ereignet haben.

Zwischen 3 Uhr und 10.25 Uhr am Samstag haben Diebe aus einem Kiosk an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Marxloh Lebensmittel geklaut.

Gegen 4 Uhr samstagfrüh hat der Filialleiter eines Supermarktes in Großenbaum auf der Straße Am Dickelsbach drei jugendliche Diebe erwischt. Sie versuchten offenbar, ein Türschloss zu knacken, flüchteten dann Richtung Am Golfplatz.Sie waren dunkel gekleidet, einer soll auch eine dunkle Hautfarbe gehabt haben.

Scheibe eines Clubhauses eingeschlagen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag wurde eine Scheibe im Clubhaus an der Kruppstraße in Neudorf eingeschlagen. Geklaut wurde von den Unbekannten eine Geldkassette mit Bargeld.

Wer zu den genannten Einbrüchen Hinweise geben kann, der möge die Polizei unter Tel. 0203/2800 anrufen.