Duisburg. Unbekannte haben in der Comenius-Schule randaliert und mehrere Computer gestohlen. Schaden: 19.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Duisburg: Einbrecher randalieren in Hamborner Schulgebäude

In den Weihnachtsferien haben Unbekannte in einem Nebengebäude der Comenius-Schule an der Reichenberger Straße in Alt-Hamborn randaliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, muss sich die Tat zwischen dem 20. Dezember, 15 Uhr, und dem 2. Januar, 6.50 Uhr, ereignet haben.

Randalierer verursachen in der Comenius-Schule hohe Schäden

Die Täter haben vier Computer gestohlen und Inventar zerstört, darunter eine Küche, Möbel und einen Kickertisch. Laut Polizei ist durch den Vandalismus ein Schaden von etwa 19.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.