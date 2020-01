Duisburg. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft kann zehn Dieselbusse mit Fördermitteln klimafreundlich nachrüsten. Nun gab es den Bescheid vom NRW-Minister.

Duisburg: DVG kann Dieselbusse mit Fördermitteln nachrüsten

Drei Förderbescheide über insgesamt rund 442.000 Euro hat Landesverkehrsminister Hendrik Wüst an die Rheinbahn und die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) für die Nachrüstung von Dieselbussen mit Abgasnachbehandlungssystemen übergeben. Das teilte das Ministerium mit.

„Für saubere Mobilität und bessere Luft können emissionsarme Busse, die im ÖPNV praktisch den ganzen Tag unterwegs sind, einen wichtigen Beitrag leisten. Wir haben deshalb in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit geschaffen, die Förderung des Bundes für die Nachrüstung von Dieselbussen mit moderner Filtertechnologie auf 95 Prozent aufzustocken. Wir freuen uns, dass Verkehrsunternehmen wie die Rheinbahn und die Duisburger Verkehrsgesellschaft diese Unterstützung nutzen“, sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst.

Der Bund fördert ebenfalls das Duisburger Vorhaben

Die DVG erhält für die Nachrüstung von zehn Bussen mit Abgasnachbehandlungssystemen rund 29.250 Euro. Nordrhein-Westfalen ergänzt damit die Förderung des Bundes für diese Maßnahme in Höhe von 155.960 Euro. Klaus-Peter Wandelenus, Technischer Vorstand der DVG, sagte: „Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität in Duisburg. So können wir sukzessive die gesamte Busflotte der Duisburger Verkehrsgesellschaft umwelt- und klimafreundlicher aufstellen.“